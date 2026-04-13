Рязанским родителям напомнили о ночных ограничениях для детей в общественных местах

Отмечается, что в Пронском округе регулярно проводят рейды, чтобы предотвратить правонарушения среди несовершеннолетних. Родителям напомнили: с 1 октября по 30 апреля детям до 18 лет запрещено находиться в общественных местах без взрослых с 22:00 до 06:00, а с 1 мая по 30 сентября — с 23:00 до 06:00.

Под запрет попадают улицы, парки, скверы, транспорт, а также места продажи алкоголя и интернет-клубы. За нарушение родителям грозит административная ответственность по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».