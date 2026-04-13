Рязанские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку, которая вызвала ожог пищевода

В ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой доставили полуторагодовалого мальчика, проглотившего плоскую батарейку-«таблетку» от часов. Обследование показало, что батарейка застряла в пищеводе и вызвала сильный ожог. Заведующий детским хирургическим отделением Олег Ларькин пояснил, что это очень опасно, так как внутри батарейки находится щелочь, и при застревании в пищеводе быстро развивается тяжелый ожог. Хирурги немедленно удалили батарейку через эндоскоп. Из-за ожога у ребенка сформировалось сужение пищевода, и потребовалась дополнительная процедура по его расширению. По словам Ларькина, в итоге все закончилось хорошо — мальчик прошел лечение и его выписали в хорошем самочувствии.

Фото: пресс-служба Минздрава по Рязанской области.