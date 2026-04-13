Рязанку осудили за организацию фиктивных браков с мигрантами

Установлено, что женщина в период с 2020 по 2023 год организовала схему по заключению фиктивных браков россиян с иностранцами (гражданами государств Центральной Азии). Таким образом мигранты получали разрешение на временное проживание в стране. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Следственное отделение регионального органа безопасности завело уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ. Скопинский райсуд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф 250 тысяч рублей.

67-летнюю жительницу Рязанской области осудили за организацию фиктивных браков с мигрантами. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Установлено, что женщина в период с 2020 по 2023 год организовала схему по заключению фиктивных браков россиян с иностранцами (гражданами государств Центральной Азии). Таким образом мигранты получали разрешение на временное проживание в стране.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Следственное отделение регионального органа безопасности завело уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ.

Скопинский райсуд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф 250 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу.

В отношении остальных участников преступной группы ведутся судебные процессы. Иностранцам аннулировали разрешительные документы и сократили сроки пребывания в стране.