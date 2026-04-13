Рязанец Захар Петров стал чемпионом России по гребле на каноэ

В Краснодаре на дистанции 1000 метров рязанец Захар Петров завоевал золотую медаль чемпионата России по гребле на каноэ. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своих социальных сетях. В финальном заезде также выступили и другие рязанские спортсмены: Сергей Немов занял четвертое место, Роман Ерлинеков — восьмое.

«Поздравляю Захара и его тренеров Елену Васильевну Иванову и Владимира Петровича Клинова. Отличный результат и достойное выступление!», — написал Павел Малков.

