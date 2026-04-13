Рязанцы возмутились поведением туристов, устроивших в Солотче помойку

Рязанцы возмутились поведением туристов в Солотче. Об этом сообщили в телеграм-канале «Солотча инфо». По словам очевидцев, несмотря на пожароопасный сезон, туристы продолжают жарить шашлыки. Также они уточнили, что место отдыха превращается в помойку после такого времяпровождения на природе.