Рязанцы купили более 24 тонн продуктов на ярмарке выходного дня

11 апреля в Рязани состоялись традиционные ярмарки выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. На этот раз 137 местных производителей, включая фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, предложили покупателям 6,5 тонны мяса, полуфабрикатов и колбас, 4 тонны молока и молочных изделий, 3,3 тонны хлеба и выпечки, 0,2 тонны меда и продуктов пчеловодства, 1,5 тонны живой рыбы, 1,4 тонны картофеля и овощей, а также 6 тонн яблок и груш. Следующие ярмарки выходного дня намечены на 18 апреля. Они пройдут на территории УРТ на ул. Дзержинского, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской, на ул. Новоселов, у д. 62 (около ТЦ «Европа»).

Фото: минсельхоз Рязанской области.