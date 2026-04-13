Жителей Рязанской области предупредили об открытии горячей линии по вопросам ЖКХ
Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв поручил организовать работу горячей линии, посвященной вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Горячая линия прокуратуры готова принимать обращения по следующим вопросам: • Содержание общего имущества в многоквартирных домах (протечки кровли, затопления подвальных помещений и др.); • Ненадлежащая работа управляющих компаний; • Качество предоставляемых коммунальных услуг и перерасчет платы; • Признание жилых домов аварийными и подлежащими сносу. Обратиться на горячую линию можно по телефону: +7 (910) 631-08-17.
Также в сообщении отметили, что личный прием граждан проводится ежедневно с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45) дежурным прокурором и городскими прокурорами по месту жительства.