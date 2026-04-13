Рязанцам напомнили, куда жаловаться на качество ЖКУ
Рязанцам напомнили, куда обращаться, если управляющая организация игнорирует заявки, не предоставляет отчеты или некачественно исполняет обязанности. Об этом сообщили в группе «Госуслуги Дом» в «ВК».
Отмечается, что жалобу можно направить в следующие ведомства и органы:
- ГЖИ (первая инстанция, куда нужно обращаться при нарушениях содержания дома, некачественных услугах или бездействии управляющей организации);
- Роспотребнадзор (можно направить жалобу, если нарушены права потребителя: некачественная услуга, неправильные начисления, навязывание допуслуг);
- прокуратуру (следует обратиться в случае системных нарушений прав собственников);
- суд (поможет взыскать ущерб, компенсацию морального вреда или сделать перерасчет).
Также можно решить вопросы с управляющей организацией через приложение «Госуслуги Дом»:
- Чат-бот поможет составить заявку.
- Когда придет ответ, поступит уведомление.
- Если ответ не устроил или проблема не решилась, можно пожаловаться напрямую в ГЖИ.
Подробнее — в карточках.
Фото в галерее — группа «Госуслуги Дом» в «ВК».