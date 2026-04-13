Рязанцам напомнили, куда жаловаться на качество ЖКУ

Рязанцам напомнили, куда обращаться, если управляющая организация игнорирует заявки, не предоставляет отчеты или некачественно исполняет обязанности. Отмечается, что жалобу можно направить в следующие ведомства и органы: ГЖИ (первая инстанция, куда нужно обращаться при нарушениях содержания дома, некачественных услугах или бездействии управляющей организации); Роспотребнадзор (можно направить жалобу, если нарушены права потребителя: некачественная услуга, неправильные начисления, навязывание допуслуг); прокуратуру (следует обратиться в случае системных нарушений прав собственников); суд (поможет взыскать ущерб, компенсацию морального вреда или сделать перерасчет).

Также можно решить вопросы с управляющей организацией через приложение «Госуслуги Дом»:

Чат-бот поможет составить заявку. Когда придет ответ, поступит уведомление. Если ответ не устроил или проблема не решилась, можно пожаловаться напрямую в ГЖИ.

Подробнее — в карточках.

Фото в галерее — группа «Госуслуги Дом» в «ВК».