Рязанца отправили в колонию за кражу и покупку наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в августе 2025 года 39-летний рязанец украл телефон сестры, когда был у нее в гостях. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Через несколько месяцев мужчина приобрел более 1,93 грамма запрещенных веществ. Отмечается, что наркотики мужчина покупал для себя.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.