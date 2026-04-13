Рязань вошла в число городов с низкой конфликтностью в обществе

Финансовый университет при Правительстве РФ представил результаты мониторинга качества жизни в российских городах с населением более 250 тыс. человек по итогам 1 квартала 2026 года. Согласно исследованию, Рязань вошла в число городов с наиболее низким уровнем конфликтности общественных отношений. В эту группу также вошли Грозный, Махачкала, Калуга и др.

Кроме того, Рязань попала в список городов, где отмечается высокая доступность культурных ценностей и возможностей для самореализации. В этот список также включены Москва, Санкт-Петербург, Калининград и др.

При этом в целом по стране среди основных проблем, снижающих качество жизни, россияне чаще всего называют работу ЖКХ, недостаточный уровень медицинского обслуживания и низкую доступность жилья.

Лидерами общего рейтинга качества жизни стали Москва, Грозный и Сочи.