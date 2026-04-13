Россиянка сделала кальян на куличе, возбуждено уголовное дело

27-летняя уроженка Саранска выложила в свои соцсети видео, где она сделала чашу для кальяна из православного кулича и забила в него табак. Публикацию девушка подписала словами о том, что «мастерство не пропьешь» и «даже Христос от такого воскрес». СК возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»).

