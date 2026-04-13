Россиянка рассказала, как полицейский вытащил ее из квартиры и побил

Жительница Твери рассказала в своем блоге в соцсети, что ее полицейский вытащил из квартиры и побил. Об этом сообщает РИАМО.

Отмечается, что женщина ночью была в квартире со спящим 6-летним сыном и слушала музыку на 30-процентной громкости. В дверь постучали, и жительница открыла, так как думала, что это вернулся с работы муж. Но там стояли мужчина и женщина в форме, а также молодой человек в гражданском.

Полицейский сказал, что они прибыли по вызову о нарушении тишины, на что жительница им пояснила, что в будни режим тишины начинается с 23 часов.

Уточняется, что подполковник полиции предложил горожанке расписаться в объяснении, она отказалась. Женщина сообщила, что после мужчина взял ее рукой за волосы, силой выдернул из квартиры в подъезд и завел в лифт. Россиянка была без обуви и кричала, что дома спит маленький ребенок, и ей больно.

На первом этаже к лифту подошел вернувшийся с работы муж пострадавшей. Он сказал, что не даст забрать супругу, потому что действия подполковника незаконны, и показал ему собственное удостоверение сотрудника полиции. После в ситуации уже разбирались мужчины, заключили в публикации.

Видео доступно по ссылке .

Фото: скриншот из видео РИАМО.