Россиянам рассказали суть требования указывать ИНН при переводах через СБП

Требование указывать ИНН при переводах с помощью системы быстрых платежей (СБП) вводится не только для борьбы с дропперами, но и как часть более широкой стратегии обеления экономики. Об этом заявил экономист Алексей Зубец, передает radiokp.ru.

По словам эксперта, основная цель нововведения — противодействие серым схемам переводов и теневым зарплатам, которые не облагаются налогами. Зубец подчеркнул, что борьба с дропперами является важной задачей, но президент Владимир Путин поставил перед правительством и Минфином задачу снизить долю серой экономики с текущих 10-12% хотя бы на полпроцента ВВП.

Алексей Крылов, эксперт Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, также отметил, что контроль за переводами поможет в борьбе с уклонением от налогов, увеличивая прозрачность финансовых потоков.

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово рассылать россиянам электронные письма от имени Федеральной налоговой службы с уведомлениями о наличии неуплаченных налогов или задолженности.