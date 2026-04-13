Россиянам напомнили, сколько дней можно хранить вареные яйца

Диетолог Дарья Подчиненова уточнила: в домашнем холодильнике вареные яйца могут храниться не дольше недели (для общепита норма строже — 36 часов). Специалист советует съедать яйца как можно быстрее и не переедать, особенно если вы ведёте активный образ жизни.