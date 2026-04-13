Россиян предупредили о всплеске мошенничества с проверками утечек газа

По схеме, мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам. Они сообщают об «утечке газа» или «несоответствии нормам», после чего требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными на месте или переводом на карту «сменщика». Эксперты напоминают, что реальные службы никогда не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте, все услуги оплачиваются через квитанции или официальный сайт.

