Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на рязанской трассе

Авария случилась днем 11 апреля на 465-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском округе. 46-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Ниссан Патфайндер», столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 35-летней жительницы Рязани. В результате происшествия оба водителя, а также 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген Тигуан» получили травмы. Им оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.