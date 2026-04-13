Работодатели Рязани рассказали о лучших бонусах для сотрудников

Работодатели из Рязани поделились информацией о том, что чаще всего включают в компенсационные пакеты для своих сотрудников. По данным SuperJob, 53% компаний предлагают корпоративное обучение, что стало стандартом.

На втором месте — подарки к праздникам и корпоративные мероприятия, которые предлагают 49% работодателей.

Также 41% организаций готовы помочь своим работникам в трудных ситуациях. 30% работодателей компенсируют расходы на мобильную связь и интернет для некоторых сотрудников.

Каждый четвертый работодатель (25%) оплачивает полисы медицинского страхования, а 14% предоставляют компенсацию за занятия фитнесом. 13% компаний дарят дополнительные дни отпуска, а 12% предлагают льготные путевки. В 9% организаций сотрудники могут получить консультации у психологов, финансистов и юристов.