Пользователи пожаловались на сбои в работе Сбера и Wildberries

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Сбера и Wildberries. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Так, на работу Сбера за последний час пожаловались более 200 человек, а за сутки — свыше 1,4 тысячи. Пользователи отмечают, что приложения не открываются или работают с перебоями. В Wildberries сообщили RT, что проблемы у части пользователей могут быть связаны со сложностями с интернетом.

«Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения. Ситуация находится на особом контроле технических служб», — отметили в компании.