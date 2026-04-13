Под Ростовом-на-Дону водитель насмерть сбил пешехода, который шел по трассе и говорил по телефону

На скоростной трассе под Ростовом-на-Дону 40-летняя женщина за рулем HAVAL сбила мужчину, который шел прямо по проезжей части. В последние секунды жизни пешеход разговаривал по телефону. От полученных травм он скончался на месте.