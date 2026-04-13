Пенсионерка погибла на пожаре в Рязанской области

Трагедия произошла утром 12 апреля в поселке Луговом в Чучковском округе. Горел двухквартирный дом. В одной из квартир находилась 89-летняя женщина, она не смогла выбраться из-за густого дыма и погибла. На место выезжали два пожарных расчета, в том числе пожарные путятинской ПСЧ-34. Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.

