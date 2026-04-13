Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с оспой обезьян в России на фоне недавних случаев заболевания. В понедельник стало известно о госпитализации еще одного пациента с подтвержденной оспой обезьян в Домодедовскую больницу, где в настоящее время проходят лечение два человека. Онищенко отметил, что вирус оспы обезьян пока не проявляет высокой вирулентности и малоконтагиозен, что снижает риски его широкого распространения. «На данный момент он не очень освоился, но все может быть», — добавил эпидемиолог.

Он также подчеркнул, что данная инфекция исторически характерна для Западной Африки и была под контролем после ликвидации оспы человека в 1980 году.

По словам Онищенко, оспа обезьян начала проявлять себя как самостоятельная инфекция лишь спустя 40 лет, и сейчас важно следить за ситуацией и использовать разработанные высокотехнологичные тесты для быстрой диагностики.