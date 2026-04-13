Около 100 цыган задержали в Рязани во время рейда

Накануне полицейские провели масштабный рейд в поселке Дягилево. Отмечается, что мероприятие проводилось при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии. Также в рейде приняли участие специалисты организаций электро- и газоснабжения. Участники рейда выявили 4 самовольные врезки в газопровод и 7 «хронических» неплательщиков за газ с общим долгом в 357 тысяч рублей. Выявлен 1 факт незаконного подключения дома к линии электропередач. Все подводки и врезки демонтированы. В отдел полиции доставлены 92 лица цыганской народности по подозрению в причастности к ранее совершенным преступлениям.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда выявили 8 административных правонарушений.