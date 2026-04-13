«Народный контроль» выявил недочеты во Дворце молодежи в Рязани

В Рязани проверили Дворец молодежи в рамках проекта «Народный контроль». Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
По итогам проверки у здания отметили удобное расположение рядом с остановкой общественного транспорта, наличие пандуса и исправной кнопки вызова персонала. Фасад и вывеска находятся в хорошем состоянии. Однако проверяющие указали на нехватку парковочных мест.
Внутри здания обратили внимание на хорошее освещение, чистые санузлы и комфортную зону ожидания. Сиденья в актовом зале также оценили положительно.
При этом выявили и недостатки: местами присутствует пыль, грязные стекла и зеркала, а в зале на ступенях повреждены элементы отделки и торчат саморезы.
Среди плюсов работы учреждения — вежливый персонал, наличие охраны, видеонаблюдения, гардероба и дополнительных сервисов. Во Дворце работают кружки для детей, занятия для старшего поколения и клуб КВН.
К минусам отнесли отсутствие навигации по этажам, информации об услугах в фойе и медицинского кабинета.
По словам организаторов, «Народный контроль» планирует вернуться с повторной проверкой, а все выявленные замечания должны быть устранены.
