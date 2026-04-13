Над Россией сбили 67 украинских БПЛА

Беспилотники самолетного типа перехватили в период с 08.00 до 14.00 13 апреля дежурные средства ПВО. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областями, а также над Крымом и Черным морем.