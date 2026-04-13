На нескольких улицах в Рязани отключили холодную воду

С 14:20 до 18:00 13 апреля холодную воду отключили на улице Аллейной, в домах № 56/66 (школа № 30), 57, 60, 62, 64/24, 66, 68/23. Кроме того, ее нет с 14:30 до 20:00 по адресам: улица Гайдара, дом № 2а; улица Корнилова, дома № 2а, 2б; улица Нахимова, дома № 2а, 2б; улица Ушакова, дома № 2а, 2б.