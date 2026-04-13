На арендованном земельном участке в Рязанской области обнаружили нарушения

В Клепиковском районе прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что между райадминистрацией и физлицом был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования «сенокошение». Однако при обследовании участка вблизи деревни Соломино установили, что на площади 3200 кв. м находятся объекты капитального строительства, бытовки, штабеля леса и шесть углевыжигательных бочек для производства древесного угля. При этом большая часть участка не использовалась по целевому назначению. Прокуратура подала иск в суд с требованием о расторжении договора аренды. Суд удовлетворил заявленные требования.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура подала иск в суд с требованием о расторжении договора аренды и освобождении земельного участка. Суд удовлетворил заявленные требования, и фактическое исполнение решения находится под контролем прокуратуры.