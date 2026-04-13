Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с легковушкой в Рязанской области

ДТП произошло 12 апреля в Спасске на улице Ломоносова. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada-210540 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Regulmoto Sport, который двигался во встречном направлении прямо. Мотоциклиста госпитализировали в ОКБ с сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы. По факту аварии проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с легковушкой в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло 12 апреля в Спасске на улице Ломоносова. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada-210540 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Regulmoto Sport, который двигался во встречном направлении прямо.

Мотоциклиста госпитализировали в ОКБ с сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото ГИБДДД ОМВД России по Спасскому округу.