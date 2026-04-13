Мошенники начали обманывать россиян через раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах»

Отмечается, что жертву просят «записаться к врачу» или «получить документы» на поддельном сайте, оставить номер телефона и продиктовать код из смс. После этого начинается шквал звонков — от ложной техподдержки, «банков» и «полиции», где запугивают утечкой данных и требуют деньги. В компании по информбезопасности отметили, что здоровье граждан стало для мошенников особенно привлекательной темой.

Злоумышленники создают фишинговые копии раздела «Мое здоровье» на Госуслугах, чтобы выманивать личные данные. Об этом сообщило издание «Известия».

Отмечается, что жертву просят «записаться к врачу» или «получить документы» на поддельном сайте, оставить номер телефона и продиктовать код из смс. После этого начинается шквал звонков — от ложной техподдержки, «банков» и «полиции», где запугивают утечкой данных и требуют деньги.

В компании по информбезопасности отметили, что здоровье граждан стало для мошенников особенно привлекательной темой.