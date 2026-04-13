Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов

Отмечается, что речь идет о противоэпилептическом средстве «Габапентин», препарате для снижения мышечного тонуса при разных неврологических заболеваний «Бакофен», а также обезболивающем «Дицикловерин+Парацетамол». Теперь фармацевты будут обязаны вести точный количественный учет каждой проданной упаковки всех этих трех наименований, что полностью исключит их свободное и бесконтрольное приобретение.

