МЧС: службы в храмах на Пасху в Рязанской области прошли без происшествий

Пасхальные богослужения, приуроченные к празднованию Воскресения Христова, состоялись в ночь с 11 на 12 апреля в православных храмах и церквях Рязанской области. Отмечается, что за это время ни одного пожара или чрезвычайной ситуации не случилось. С целью обеспечить безопасность в период праздничных служб было организовано дежурство сотрудников Главного управления. Сотрудники МЧС России проверяли: в каком состоянии находятся эвакуационные пути и выходы, наличие и исправность огнетушителей и других первичных средств тушения.

