Исследование: потери работодателей из-за сбоев интернета в апреле могут достичь 0,5 трлн рублей

Сотрудники тратят от 10 до 30 минут рабочего времени в день на переключение между способами подключения к сети — это оплачиваемый простой. При средней зарплате около 104 тысяч рублей и численности работающих примерно 69 млн человек, ежедневные потери могут составлять от 7 до 26 млрд рублей. Сильнее всего страдают креативная индустрия, онлайн-торговля, услуги и малый бизнес. Даже в отраслях, где интернет используют мало, потери остаются значительными, отмечают специалисты.

Из-за перебоев с интернетом российские работодатели в апреле 2026 года могут потерять до полутриллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Инссмарт», передает издание «КоммерсантЪ».

Сотрудники тратят от 10 до 30 минут рабочего времени в день на переключение между способами подключения к сети — это оплачиваемый простой. При средней зарплате около 104 тысяч рублей и численности работающих примерно 69 млн человек, ежедневные потери могут составлять от 7 до 26 млрд рублей. Сильнее всего страдают креативная индустрия, онлайн-торговля, услуги и малый бизнес. Даже в отраслях, где интернет используют мало, потери остаются значительными, отмечают специалисты.