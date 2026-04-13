Иностранцам с любой судимостью могут запретить проживать в России

Документ предусматривает отказ в гражданстве, разрешении на временное проживание или виде на жительство. Новые правила обяжут всех мигрантов старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости перед тем, как закрепиться в России. Законопроект рассмотрят депутаты Госдумы 14 апреля. Сейчас ограничение распространяется только в отношении осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

