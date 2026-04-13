ХК «Рязань-ВДВ» проведет четвертьфинальные матчи Чемпионата России по хоккею

В 1/8 финала ХК «Рязань-ВДВ» обошел тюменский «Рубин» и вышел в четвертьфинал, в рамках которого рязанцы сражаются с командой «Нефтяник» (г. Альметьевск). Серия продлится до 4 побед. 9 и 11 апреля спортсмены сыграли на площадке гостей. Счет в серии — 1:1, а это значит, что команды проведут еще минимум 3 встречи. Серия перемещается в Рязань. Матчи пройдут 14 и 16 апреля в 19:00. Встречи состоятся в ДС «Олимпийский». Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке. Возрастное ограничение — 0+.

Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

В 1/8 финала ХК «Рязань-ВДВ» обошел тюменский «Рубин» и вышел в четвертьфинал, в рамках которого рязанцы сражаются с командой «Нефтяник» (г. Альметьевск). Серия продлится до 4 побед.

9 и 11 апреля спортсмены сыграли на площадке гостей. В первом четвертьфинальном матче ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу со счетом 5:4 и вышел вперед в серии игр. Во втором матче рязанцев обыграли со счетом 4:3. Таким образом, счет в серии — 1:1, а это значит, что команды проведут еще минимум 3 встречи.

Серия перемещается в Рязань. Матчи пройдут 14 и 16 апреля в 19:00. Встречи состоятся в ДС «Олимпийский».

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+.