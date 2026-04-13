Госдума хочет сделать общественный транспорт бесплатным в определенных ситуациях

В России депутат Госдумы Артем Прокофьев от КПРФ предложил законодательно закрепить право граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте во время сбоев в работе платежных систем и терминалов. Об этом пишет NEWS.ru. Депутат отметил, что в современном мире многие сервисы могут неожиданно перестать работать, включая банковские приложения и терминалы для оплаты проезда. Прокофьев подчеркнул, что в последнее время увеличилось количество случаев, когда люди не могут доехать до нужного места из-за проблем с безналичной оплатой.

В России депутат Госдумы Артем Прокофьев от КПРФ предложил законодательно закрепить право граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте во время сбоев в работе платежных систем и терминалов. Об этом пишет NEWS.ru.

Депутат отметил, что в современном мире многие сервисы могут неожиданно перестать работать, включая банковские приложения и терминалы для оплаты проезда.

В качестве примера он привел ситуацию в московском метро, где после сбоя 3 апреля пассажиров пускали бесплатно.