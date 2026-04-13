Жильцам рассказали о штрафах за удары по трубам в ночное время

Если шум создают соседи, штраф в регионах разный: в Москве — до 2000 руб., в Подмосковье — до 3000 руб., в Петербурге — до 5000 руб. Когда шум возникает из-за неисправностей (гидроудар, плохое крепление), отвечает уже управляющая компания. При этом, чтобы доказать нарушение, нужна видеозапись или свидетели.

За стук в трубах отопления ночью (обычно с 23:00 до 7:00) могут оштрафовать. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передают «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова.