Отмечается, что на Ближнем Востоке нарушились и поставки удобрений в Иран, и экспорт самой продукции. Иран — второй в мире производитель фисташек (треть мирового экспорта), поэтому цены резко пошли вверх. В марте они достигли 4,57 доллара за фунт — максимума с мая 2018 года. Дополнительный спрос создал дубайский шоколад с фисташками, ставший вирусным в соцсетях, а также расширение ассортимента у Starbucks и Häagen-Dazs.

Цены на фисташки взлетели до максимума за 8 лет из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщило издание Риа Новости со ссылкой на «Блумберг».

Аналитики предупреждают, что дефицит может усилиться, и производителям, возможно, придется менять рецептуру или заменять фисташки более дешевыми аналогами.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey.