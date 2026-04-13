ЦБ опустил официальный курс евро ниже 90 рублей впервые с конца января

Центральный банк России объявил официальный курс доллара на вторник, 14 апреля, на уровне 76,25 рубля, евро — 89,14 рубля, юаня — 11,13 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Курс евро опустился ниже отметки в 90 рублей впервые с 24-26 января. На выходные и понедельник, 13 апреля, ЦБ установил следующие курсы валют: доллар — 76,9724 рубля, евро — 90,0120 рубля, юань — 11,2521 рубля. Таким образом, курс доллара снизился на 72 копейки, евро — на 87 копеек, а юань — на 12 копеек. Это снижение курса доллара ниже 77 рублей стало первым за полтора месяца.