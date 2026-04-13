Безналичные платежи рязанцев за год превысили 1 трлн рублей в 2025 году

В 2025 году жители Рязанской области провели более 1,4 млн безналичных операций ежедневно, а их общий объем превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На снятие наличных пришлось менее 3% от всех операций — в основном рязанцы расплачиваются картами за повседневные покупки и проезд, поэтому средний чек снизился до 1,5 тыс. рублей. Как отметил представитель рязанского отделения Банка России Денис Никитин, растет доля платежей по биометрии и QR-коду.

Отмечается, что на начало 2026 года у жителей региона было более 3,4 млн карт — на 4,5% больше, чем годом ранее.