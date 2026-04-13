Бесхозный газопровод в Ухоловском районе поставили на учет после проверки

В Ухоловском районе газопровод в селе Соловачево поставили на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Проверка показала, что администрация округа не принимала меры по оформлению газопровода низкого давления как бесхозяйного имущества, а также не обеспечивала его обслуживание.

В Ухоловском районе газопровод в селе Соловачево поставили на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что администрация округа не принимала меры по оформлению газопровода низкого давления как бесхозяйного имущества, а также не обеспечивала его обслуживание.

Прокуратура обратилась в суд, указав, что отсутствие контроля за объектом повышенной опасности может привести к негативным последствиям. Суд удовлетворил требования.

После этого муниципалитет выполнил решение: газопровод поставили на учет и привели в надлежащее состояние.