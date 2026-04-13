19 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные в регионе выявили 897 нарушений ПДД, в том числе 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 6 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 13 водителей сели за руль пьяными повторно. В ходе рейдов выявлено 8 нарушений, совершенных пешеходами. 19 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Также выявлены 9 нарушений, связанных с перевозкой детей.

