В Рязани сообщили о случаях отравления собак

В микрорайоне «Южный» в Рязани местные жители сообщают о случаях отравления собак. Об этом пишут очевидцы в группе «Топор. Новости Рязани». По словам горожан, во время прогулок питомцев следует быть особенно внимательными. Жители предполагают, что в районе могут быть разбросаны отравляющие вещества.

К публикации также прикреплено фото погибшего животного.

Официальных подтверждений информации на данный момент нет. Владельцев собак призывают соблюдать осторожность во время выгула животных.