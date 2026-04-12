В Рязани от воды освободились 19 приусадебных участков

В Рязани за сутки от воды освободились 19 приусадебных участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По состоянию на текущий момент в области остаются затопленными 9 низководных мостов, 8 участков автодорог и 225 приусадебных участков. Также отрезанными остаются 12 населённых пунктов.

На территории региона организованы 8 лодочных переправ. В МЧС уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства.