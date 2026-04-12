В Рязани из-за аварии отключили электричество

В Рязани в 18:20 произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС. Свет отключили на улицах Сысоевская, а также в районах Сысоево и Галенчино. В настоящее время бригады проводят работы по локализации повреждения и восстановлению электроснабжения.