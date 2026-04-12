В России появился ГОСТ на ИИ-оценку сонливости водителей

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который вводит требования к системам мониторинга состояния водителя с использованием искусственного интеллекта. Об этом следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Стандарт вступит в силу 15 июня 2026 года. Он предусматривает применение ИИ, биометрических датчиков и компьютерного зрения для оценки усталости, стресса и сонливости водителя.

Системы будут анализировать физиологические и поведенческие признаки: частоту зевков, наклоны головы, мимику, а также интонацию и темп речи. Также ИИ сможет фиксировать признаки засыпания и снижение внимания в режиме реального времени.

Полученные данные планируется использовать для повышения безопасности и адаптации систем управления автомобилем.