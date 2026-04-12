Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. По его словам, американские ВМС будут перехватывать суда, которые пытаются пройти через пролив и «платят дань Ирану». «Никто из тех, кто платит незаконную дань, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — отметил Трамп.

Он добавил, что к действиям могут присоединиться и другие государства. Решение приняли на фоне провала переговоров между США и Ираном.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не достигли соглашения, а американская делегация покинула переговоры. По его словам, Вашингтон не увидел готовности Ирана отказаться от разработки ядерного оружия.