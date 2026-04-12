Рязанцы смогут увидеть комету PANSTARRS в апреле

Жители России во второй половине апреля смогут наблюдать комету PANSTARRS (C/2025 R3) и максимум метеорного потока Лириды. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, комета будет лучше всего видна с 15 апреля в утренние часы, а 20 апреля достигнет перигелия. Ее яркость увеличится до третьей звездной величины, что позволит наблюдать объект в бинокли и телескопы, а при хороших условиях — даже снять на телефон.

Жители России во второй половине апреля смогут наблюдать комету PANSTARRS (C/2025 R3) и максимум метеорного потока Лириды. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, комета будет лучше всего видна с 15 апреля в утренние часы, а 20 апреля достигнет перигелия. Ее яркость увеличится до третьей звездной величины, что позволит наблюдать объект в бинокли и телескопы, а при хороших условиях — даже снять на телефон.

Максимум метеорного потока Лириды ожидается 22 апреля, интенсивность составит до 18 метеоров в час.

Кроме того, с 19 на 20 апреля Марс, Сатурн и Меркурий окажутся рядом на небе, хотя это явление не является полноценным «парадом планет».

Фото: Dimitrios Katevainis/ Flickr/ CC BY-SA 4.0.