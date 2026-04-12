Россиянам напомнили, сколько можно хранить сваренные на Пасху яйца

Вареные яйца с неповрежденной скорлупой можно хранить в холодильнике не более семи дней. Об этом ТАСС рассказала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова. При этом, по санитарным нормам для общепита, срок хранения составляет всего 36 часов. В домашних условиях допускается более длительное хранение, однако специалисты советуют съедать яйца как можно раньше, чтобы снизить риск пищевого отравления.

Вареные яйца с неповрежденной скорлупой можно хранить в холодильнике не более семи дней. Об этом ТАСС рассказала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова.

При этом, по санитарным нормам для общепита, срок хранения составляет всего 36 часов. В домашних условиях допускается более длительное хранение, однако специалисты советуют съедать яйца как можно раньше, чтобы снизить риск пищевого отравления.

Эксперт также отметила, что умеренное употребление пасхальных угощений не навредит здоровью, особенно при активном образе жизни.