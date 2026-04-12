Россиянам напомнили о риске наказания за «имитацию работы» в майские праздники

В период майских праздников сотрудникам напомнили о возможных последствиях имитации трудовой деятельности. Об этом «Абзацу» сообщил юрист Ярослав Остапенко. По его словам, ключевым для работодателя остается не видимость занятости, а фактическое выполнение обязанностей. Оценка строится на выполнении задач, соблюдении сроков и качестве работы, что фиксируется через отчеты, KPI и служебные задания.

«Кратковременное снижение темпа или разовый эпизод бездействия сложно квалифицировать как нарушение», — отметил юрист.

Однако при систематическом неисполнении обязанностей сотруднику могут вынести замечание, объявить выговор или уволить.

Эксперт подчеркнул, что для применения серьезных санкций работодатель должен иметь доказательства и соблюсти установленную процедуру.