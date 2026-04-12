Роскосмос начал прием заявок в отряд космонавтов через «Госуслуги»

Роскосмос открыл прием заявлений в отряд космонавтов через портал «Госуслуги». Подать заявку на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года. К кандидатам предъявляют ряд требований: гражданство РФ, возраст до 35 лет, высшее образование и стаж работы не менее трех лет, а также знание иностранных языков и хорошее состояние здоровья.

После подачи заявки претендентам предстоит пройти медицинский отбор, а затем очный этап в Центре подготовки космонавтов, включающий собеседование, тесты и проверку физической подготовки.

Успешные кандидаты смогут заключить контракт и приступить к тренировкам.