Риелторы придумали новые способы проверки сделок после «схемы Долиной»

В России риелторы начали использовать новые способы проверки сделок с недвижимостью на фоне усложнения мошеннических схем. Об этом сообщает РБК.

Один из методов — подтверждение намерений продавца через его родственников. Специалисты связываются с близкими, чтобы убедиться, что собственник осознанно и добровольно продает жилье. В ряде случаев у членов семьи запрашивают письменное подтверждение.

По словам экспертов, такой подход помогает снизить риски, особенно при сделках с пожилыми людьми.

«Важно убедиться, что близкие знают о предстоящей сделке и понимают ее суть», — отметил вице-президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников.

При этом агентства могут отказаться от сделки, если не удается связаться с родственниками или получить подтверждение. Эксперты подчеркивают, что рынок недвижимости становится более уязвимым, а потому требует дополнительных мер безопасности и более тщательной проверки.